Vali Şıldak'tan Karamanlı ilçesine ziyaret

16.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:02

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Karamanlı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Şıldak, Kaymakam Adem Topaca'yla yaptığı görüşmenin ardından Nimet Güvener İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda kurumların il ve ilçe müdürleriyle bir araya geldi.

Şıldak, yaptığı konuşmada, Karamanlı'nın madencilik ve tarım alanında gelişen bir ilçe olduğunu söyledi.

Kurumlardan kendi alanlarıyla ilgili yenilikler ve yeni projeler beklediklerini ifade eden Şıldak, "2020'yi proje üretme yılı ilan ediyoruz. Proje üretmek demek, bizi canlı tutmak, dinamikliği kaybetmemek demek.Yoksa vatandaşlarımız, bize saygı duymaz. Yenilikleri her zaman takip eden, kurumumuzda da bunları uygulayabilen pozisyonda olmamız lazım." dedi.

Vali Şıldak, toplantının ardından Kağılcık köyüne giderek köyde ağabeyine ait depoyu kendi imkanlarıyla kütüphaneye dönüştüren Emin Akay'ı ziyaret etti.

Kaynak: AA