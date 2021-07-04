Vali Şıldak'tan Haftasonunda Yoğun Ziyaretler
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Vali Şıldak'tan Haftasonunda Yoğun Ziyaretler

Vali Şıldak'tan Haftasonunda Yoğun Ziyaretler
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Hasan Şıldak programı kapsamında bugün İvrindi, Havran ve Burhaniye İlçelerinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Balıkesir İl Koordinatörlüğü tarafından desteklenerek hayata geçirilen ve yapımı devam eden işletmeleri ziyaret etti.

Vali Hasan Şıldak programı kapsamında bugün İvrindi, Havran ve Burhaniye İlçelerinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Balıkesir İl Koordinatörlüğü tarafından desteklenerek hayata geçirilen ve yapımı devam eden işletmeleri ziyaret etti.

Ziyaret ve inceleme programıyla İvrindi İlçesinde faaliyet gösteren Aydeniz Et Entegre Tesisi, Havran İlçesinde bulunan Kocadağ Konağı, Burhaniye İlçesinde faaliyete geçen Koçak Zeytin İşleme Tesisi ile yapımı devam eden Daspi Sabun Fabrikası, Hüseyin Gediz Mandırası ve Martin Brother's Food Liyofilize Meyve Kurutma Tesisinde incelemede bulundu. Firma ve tesisleri gezen Vali Şıldak yetkililerden bilgi aldı.

Sokak hayvanlarıyla her zaman özel olarak ilgilenen Vali Şıldak ziyaretleri kapsamında İvrindi İlçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Burhaniye İlçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezini (BAÇEM) de ziyaret etti. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretlerinde Vali Hasan Şıldak ve Eşi Fatma Nur Şıldak'a Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Balıkesir İl Koordinatörü Murat Kar eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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