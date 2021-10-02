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Vali Şıldak'tan Erdek temasları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Şıldak'tan Erdek temasları

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak çalışma ziyaretleri kapsamında Erdek İlçesinde bir dizi temasta bulundu.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Valisi Hasan Şıldak çalışma ziyaretleri kapsamında Erdek İlçesinde bir dizi temasta bulundu.

Vali Şıldak, Erdek İlçesindeki gerçekleştireceği programına Erdek Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan'a iade-i ziyarette bulunarak başladı. Filo Komutanı Tezcan ziyaretleri dolayısıyla Vali Şıldak'a teşekkür etti.

Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesiyle İl genelinde oluşan heyecan ve motivasyona İlçe programlarında da ortak olan Şıldak daha sonra Erdek İlçesinde Atatürk İlkokulu ve Nerime Yüksel Ortaokulu'nu ziyaret etti. Ziyaretlerinde sınıflarda öğrencilerle sohbet eden Şıldak, öğretmenlerle İl genelinde yürütülen BİGEP Projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra yapımı devam eden Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı Binası ile Hükümet Konağı yapılması planlanan alanlarda incelemede bulundu. Yetkililerden bilgi alan Şıldak projelerin İlçeye hayırlı olmasını diledi.

Vali Hasan Şıldak'a Erdek İlçesinde gerçekleştirdiği ziyaret ve incelemelerinde Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy eşlik etti. - BALIKESİR

Vali Şıldak'tan Erdek temasları

Vali Şıldak'tan Erdek temasları

Vali Şıldak'tan Erdek temasları

Vali Şıldak'tan Erdek temasları

Vali Şıldak'tan Erdek temasları

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