Vali Şıldak'tan en tatlı denetim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Şıldak'tan en tatlı denetim

Vali Hasan Şıldak, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü trafik denetimine katıldı.

Vali Şıldak'tan en tatlı denetim
31.07.2020 22:20 | Son Güncelleme: 31.07.2020 22:24

Vali Hasan Şıldak, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü trafik denetimine katıldı. Vali Hasan Şıldak ve beraberindekiler Balıkesir-İzmir karayolunu Polis Helikopteriyle havadan da denetledi.

İzmir yolu üzerindeki Pamukçu yol kontrol uygulama noktasında gerçekleştirilen uygulamada Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu'nun yanı sıra trafik polisleri ve Jandarma trafik ekipleri yer aldı.

Sürücülere uyarılarda bulunan Vali Hasan Şıldak ve beraberindeki protokol, araçlardaki çocuklara düdük, oyuncak, araç sürücüleri ve yolculara kolonya, çikolata ile çeşitli hediyeler takdim ederek onların Kurban Bayramını kutladı.

Vali Şıldak: "Son derece yoğun tedbirler uyguluyoruz"

Vali Hasan Şıldak trafik denetiminin ardından yaptığı değerlendirmede, Kurban Bayramı tatili boyunca uygulanacak tedbirler hakkında bilgi verdi. Vali Şıldak, Balıkesir'in bütün güzergahlardan çok yoğun trafik akışı olduğunu belirterek; "Şu an itibariyle aldığımız tedbirler yürürlükte ve son derece yoğun bir trafik düzenlemesi, tedbiri uyguluyoruz. Trafik uygulamalarını yerinde gördük, denetim çalışmalarına katıldık, personelimizin hem bayramını kutladık hem onlara moral verdik hem de çalışmalarında başarılar diledik ve çalışmalarını izledik. Aynı zamanda sürücülerimizin, araçlarda yolcu olarak bulunan vatandaşlarımızın da bayramlarını tebrik ettik, bazı uyarılarda bulunduk" dedi.

Val Şıldak'tan emniyet kemeri, cep telefonu ve sigara uyarısı

Vali Hasan Şıldak, bayram yoğunluğunda hem trafik hem de koronavirüs açısından çok daha dikkatli olunması gerektiğini hatırlatarak;

"Trafikte direksiyon başındaki bütün sürücülerden istirhamımız şudur; lütfen direksiyonun başına oturduğunuz andan itibaren emniyet kemerinizi bağlayın, kesinlikle kemersiz seyahat etmeyin, seyahat esnasında sürücülerin asla cep telefonu kullanmamalarını bekliyoruz. Cep telefonu, sigara, sürüş esnasında dikkati dağıtan, sürücüyü hataya sevk eden ve maalesef üzücü kazalara sebep olan en başta gelen unsurlar arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"Aşırı hız risk getirir"

Hız kuralları konusunda da uyarılarda bulunan Vali Şıldak; "Aşırı hız her zaman risk getiriyor. Hız limitlerinin aşılmaması çok önemli" dedi.

"Şerit değiştirirken kurallara uyulmalı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 81 İl Valisi ile video konferans toplantısında belirttiği ve altını çizdiği şerit ihlali konusuna da değinen Şıldak; "Araçların trafikte seyir halindeyken kendi şeridinden gereksiz şerit değiştirmelere girmemesi, şerit değiştirirken kurallara uyması, şerit ihlali yapmaması arzusundayız. İçinde bulunduğumuz hız durumu sol şeride geçmeyi gerektirmiyorsa lütfen sol şeridi işgal etmeyelim. Sürücülerimizin bu kurallara uymalarını önemle rica ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Kamu düzeni için görevliler tatil yapmıyor"

Bayram tatili süresince Balıkesir'deki tüm kamu kurum ve kuruluşları olarak 24 saat teyakkuzda olacaklarını belirten Vali Şıldak; "İl Jandarma Komutanımız, İl Emniyet Müdürümüz, bütün kaymakamlarımız bayram tatili boyunca ekiplerimizin denetiminde, bizzat yerinde gözlemlenmesinde ve koordine edilmesinde aktif görev alıyorlar. Ben aynı şekilde bayram süresince bütün ekiplerimizin çalışmalarına iştirak edeceğim. Sürücülerimizden de vatandaşlarımızdan da duyarlılık bekliyoruz" dedi.

"Bayramı koronavirüsün bayramı haline getirmeleyim"

Koronavirüs hakkında da açıklamalarda bulunan Vali Hasan Şıldak; "Lütfen bayramı koronavirüs'ün bayramı haline getirmeyelim. Bayramda aynı tedbirlere devam edelim ve hatta daha da üst seviyede bu tedbirlere riayet edelim. Lütfen dikkatli olalım, uyarılara kulak verelim. Bunun için bayramlaşmalarda mesafeyi koruyalım." dedi.

Vali Hasan Şıldak, bütün vatandaşlara hayırlı bayramlar temennilerini ileterek sözlerini noktaladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız Dünya
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu 3. Sayfa
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, 'Aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş 3. Sayfa
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu Magazin
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı 3. Sayfa
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı Güncel
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Türkiye karşısında çaresiz kalan Rum lider, Doğu Akdeniz konusunda Putin'den yardım istedi
Türkiye karşısında çaresiz kalan Rum lider, Doğu Akdeniz konusunda Putin'den yardım istedi
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Kurban derisini paylaşamayan kasaplar ve vatandaşlar birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı
Kurban derisini paylaşamayan kasaplar ve vatandaşlar birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Lüksemburg Dışişleri Bakanı'ndan tartışma yaratacak Türkiye sözleri: Gelecek 20 yılda AB'ye giremez
Lüksemburg Dışişleri Bakanı'ndan tartışma yaratacak Türkiye sözleri: Gelecek 20 yılda AB'ye giremez
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar
Koronavirüs salgınında dünya genelinde günlük vaka sayısı rekor kırdı
Koronavirüs salgınında dünya genelinde günlük vaka sayısı rekor kırdı
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Hatalı dönüş kazayı beraberinde getirdi! 5 araç birbirine girdi
Hatalı dönüş kazayı beraberinde getirdi! 5 araç birbirine girdi
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Jose Sosa'nın gitmesini istemiyor: Bizimle kal
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Jose Sosa'nın gitmesini istemiyor: Bizimle kal
Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor
Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Linet Dilan Çıtak Serdar Ortaç İzzet Yıldızhan
Spor İrfan Buz Cüneyt Çakır Mehmet Topal Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Asker Bayram Instagram
Şu an buradasınız: Vali Şıldak'tan en tatlı denetim - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 22:36:12. #1.14#
title