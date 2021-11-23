Vali Şıldak'tan Edremit ilçe esnafına ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Şıldak'tan Edremit ilçe esnafına ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Şıldak'tan Edremit ilçe esnafına ziyaret

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Balıkesir genelinde yaptığı programlarda esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya geliyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Balıkesir genelinde yaptığı programlarda esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya geliyor.

Edremit'te çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunan Vali Şıldak Arıkan Pasajı ve Çayiçi Caddesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretinde ilgiyle karşılanan Şıldak esnafla sohbet etti, hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Kendisinden bir talepleri olup olmadığını soran Vali Şıldak, istekleri olması halinde kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirtti.

Esnaf ziyaretinde Vali Hasan Şıldak'a Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Tarık Hekimoğlu eşlik ettiler. - BALIKESİR

Vali Şıldak'tan Edremit ilçe esnafına ziyaret

Vali Şıldak'tan Edremit ilçe esnafına ziyaret

Vali Şıldak'tan Edremit ilçe esnafına ziyaret

Gökyüzünde gizemli cisim! Yanarak yere düştü, kimisi Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesine bağladı

Gökyüzünde gizemli cisim! Yanarak yere düştü, kimisi Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesine bağladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title