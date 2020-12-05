Vali Şıldak'tan başarılı öğrencilere ödül
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Vali Şıldak'tan başarılı öğrencilere ödül

05.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:05
Vali Şıldak'tan başarılı öğrencilere ödül

TÜBİTAK Türkiye finallerinde başarılı olan öğrencileri Vali Hasan Şıldak makamında kabul ederek, kutladı ve ödüllendirdi.

TÜBİTAK Türkiye finallerinde başarılı olan öğrencileri Vali Hasan Şıldak makamında kabul ederek, kutladı ve ödüllendirdi.

Vali Hasan Şıldak; COVİD-19 salgını nedeni ile 26-27 Kasım 2020 tarihleri arasında çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen TÜBİTAK 14. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finaline katılarak İlimize derece getiren öğrencileri tebrik etti.

Vali Hasan Şıldak proje yarışmasına katılarak biyoloji alanında Türkiye İkincisi olan Karesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri Bengisu Tanem Gevenesli ve Ege Erol Kozan'ı, Matematik alanında Türkiye Üçüncüsü olan Karesi Özel Bahçeşehir Ortaokulu Öğrencisi Çağan İkikardeş'i, Coğrafya alanında Teşvik Ödülüne layık görülen Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri Ecrin Sude Tanyel ve Esna Karatepe'yi ve Öğretmenlerini başarılarından dolayı ödüllendirerek kutladı. - BALIKESİR

Vali Şıldak'tan başarılı öğrencilere ödül
Vali Şıldak'tan başarılı öğrencilere ödül
Vali Şıldak'tan başarılı öğrencilere ödül
Vali Şıldak'tan başarılı öğrencilere ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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