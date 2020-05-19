Vali Şıldak'tan 19 Mayıs ziyaretleri
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Vali Şıldak'tan 19 Mayıs ziyaretleri

BURDUR'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılı dolayısıyla Burdur Valisi Hasan Şıldak bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Şıldak'tan 19 Mayıs ziyaretleri
19.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:47

 

BURDUR'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılı dolayısıyla Burdur Valisi Hasan Şıldak bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.Vali Hasan Şıldak, ilk olarak 19 Mayıs 1932 doğumlu olan Gülsüm Tosun'u evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı ve çeşitli hediyeler verdi. Vali Şıldak, daha sonra Gençlik Haftası dolayısıyla il genelinde düzenlenen resim yarışmasında birinci olan Burdur Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Buse Önkol'u evinde ziyaret ederek tebrik etti ve çeşitli hediyeler verdi. Vali Şıldak son olarak 2019 yılında Bulgaristan'da düzenlenen U-15 Balkan Güreş Şampiyonası'nda 42 kiloda Balkan şampiyonu olan 13 yaşındaki Ece Ece'yi ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. Antrenmanlarını evden online yaptığını ifade eden Ece, hedefinin olimpiyat ve dünya şampiyonu olmak olduğunu söyledi.Ziyaretlerden sonra Valilik bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Şıldak, "Milletçe bugün milli mücadelemizin başlangıç tarihi olan 19 Mayıs 1919'un 101'inci yılını idrak ediyoruz. Bütün milletimizin bu anlamlı gününü ben de kutluyorum. Pandemi süreci nedeniyle ilimizdeki kutlamaları farklı bir formatta gerçekleştirdik" dedi.

Vali Şıldak, yaşlı genç ayırt etmeksizin doğum tarihi 19 Mayıs olan vatandaşların doğum günlerini kutladıklarını ve doğum günü pastası takdim ettiklerini söyledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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