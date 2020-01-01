Vali Şıldak: Salda'da yapılan çevre operasyonudur

01.01.2020 10:01 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:01

BURDUR Valisi Hasan Şıldak, 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü'nün korunması ve tanıtılması için yapılan uygulamaların gölü yok olmaktan kurtardığını belirterek, "Bu amaçla yapılan çalışmalar tam bir çevre operasyonuydu" dedi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü'nün 2019'un marka değeri olarak ön plana çıktığını söyledi. Kentte turizm değerlerini arttırmak amacıyla daha fazla çalışmalar yaptıklarını belirten Vali Şıldak, "Altyapı hizmetlerini, sosyal hizmetleri geliştirerek, hizmet iyileştirmesi yaparak, tanıtıma önem vererek bölgenin hem tarihi hem kültürel yapısını daha bilinir hale getirdik. Bunların sonucunda da Burdur'a gelen ziyaretçi sayısında çok ciddi yükselmeler görüldü" dedi.

Kaynak: DHA

SALDA GÖLÜNÜ 1 MİLYON 400 BİN KİŞİ GEZDİSalda Gölü'nün başlı başına 2019'da marka olan bir değer olarak öne çıktığını kaydeden Vali Şıldak, şunları söyledi: "Salda'da alınan tedbirler, yapılan çalışmalar, valiliğimiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği önemli uygulamalar adeta gölü yok olmaktan kurtardı. Orada yapılan gerçek bir operasyondu. Bir çevre operasyonuydu aslında. Bu da çevresel değerlerin korunması, gölün ve çevresinin turizme açılma faaliyetlerinin tamamen koruma ön plana alınarak gerçekleştirilmesiydi. Gölün doğal özelliklerinin bozulmasına müsaade edilmeyeceğini defalarca vurguladık. Bütün çalışmalarımızı bu çerçevede yürüttük. Vatandaşımız, esnafımız, turizmle meşgul olan insanlarımız da farkettiler ki, Burdur turizmde yeni bir adres, yeni bir destinasyon oldu. Önümüzdeki senelerde bunun sonuçlarını çok daha iyi bir şekilde göreceğiz. Bu çıta yükselecek. Yatırımcılarımıza, bilhassa Burdurlu iş insanlarımıza bu sektörde, turizm alanında yatırım yapması önerimizi tekrarlıyoruz. 2019'da bunu sık sık vurguladık. 2020'de bunun gerçekleştiğini görmek istiyoruz. 2019'da Burdur'a 1,5 milyonun üzerinde ziyaretçi geldi. Salda Gölü'nü 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etti."