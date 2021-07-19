Vali Şıldak, Şahinderesi'nin turizm alanında cazip bir lokasyona sahip olduğunu söyledi
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Vali Şıldak, Şahinderesi'nin turizm alanında cazip bir lokasyona sahip olduğunu söyledi

Vali Şıldak, Şahinderesi'nin turizm alanında cazip bir lokasyona sahip olduğunu söyledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte oksijen deposu Kazdağları'nın önemli bir noktası olan Şahinderesi Kanyonunu ziyaret etti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte oksijen deposu Kazdağları'nın önemli bir noktası olan Şahinderesi Kanyonunu ziyaret etti.

Sıcak yaz günlerinde ziyaretçilerine serinleme imkanı sunan Şahinderesi Balıkesir'in turizmine de katkı sağlıyor.

Vali Şıldak gezisinde Şahinderesi'nin geliştirilmesi ve turizme sağladığı katkının arttırılabilmesi için yapılabilecekleri değerlendirdi. Şahinderesi'nin Balıkesir'in turizm alanında çok daha cazip bir lokasyonu haline gelebilecek özelliklere sahip olduğunu söyleyen Şıldak bu alanda kapsamlı bir yeniden projelendirme ve iyileştirme yapılması gerektiğini ifade etti.

Vali Şıldak ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet etti, iyi tatiller diledi.

Programında Vali Hasan Şıldak ve Eşi Fatma Nur Şıldak'a, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nurullah Gürkan eşlik etti. - BALIKESİR

Vali Şıldak, Şahinderesi'nin turizm alanında cazip bir lokasyona sahip olduğunu söyledi
Vali Şıldak, Şahinderesi'nin turizm alanında cazip bir lokasyona sahip olduğunu söyledi
Vali Şıldak, Şahinderesi'nin turizm alanında cazip bir lokasyona sahip olduğunu söyledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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