Vali Şıldak, "Pandemi ile özveriyle çalışan sağlık personelinin günlerini kutlarım"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Vali Şıldak, "Pandemi ile özveriyle çalışan sağlık personelinin günlerini kutlarım"

12.03.2021 10:46 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:06
Vali Şıldak,

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Şıldak mesajında "Toplum sağlığını korumak için özveriyle çalışan, mesai mefhumu gözetmeksizin mesleklerini icra eden hekimlerimizin ve diğer bütün sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlar, başarılı çalışmalarının devamı temennisi ile sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim" dedi.

Vali Şıldak mesajında şu ifadelere yer verdi. "Sağlıklı yaşam, her insanın temel hakkıdır. Gücün ve mutluluğun temeli sağlıktır. Bu hakkın herkes tarafından eksiksiz kullanılabilmesi nitelikli bir toplumun en önemli unsuru olup, sağlıklı bir yaşam için, herkesin kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanması temel insan hakkıdır. Bugün, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, ülkemizde son yıllarda yapılan çalışmalar kapsamında, sağlık alanında da çok önemli gelişmeler yaşanmış, bu gelişmelere bağlı olarak, vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesi de yükselmiştir. Sağlıklı bir toplum meydana getirmenin, sağlıklı bireyler yetiştirmekle mümkün olacağının bilincinde olan devletimiz, tüm ülkeyi kuşatan sağlık yatırımlarıyla, vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarına insan odaklı ve kaliteli hizmet anlayışıyla cevap vermektedir."

Vali Şıldak, "Pandemi ile özverili çalışan sağlık personelinin günlerini kutlarım"

Vali Şıldak mesajının devamında sağlık personelinin özverili çalışmasını kutlayarak, "Bilginin toplum hayatında temel güç haline geldiği günümüzde, tıp alanında da önemli gelişmeler yaşanmış, sağlık alanındaki verilere baktığımızda, ülkemiz sağlıkta çağ atlamıştır. Elbette, sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasında, sağlık tesislerinin varlığı büyük önem taşısa da, asıl başarıyı getiren ve övgüyü hak eden sağlık çalışanlarımızın özverili, sabırlı ve hoşgörülü bir şekilde gece gündüz demeden çalışarak, üstlendikleri görevi hakkıyla yerine getirme çabalarıdır. Deprem, sel gibi doğal afetler yanında, özellikle bütün dünyanın Covid-19 salgını ile mücadele ettiği şu günlerde, sürekli görevi başından ayrılmayan sağlık çalışanlarımızın gösterdiği gayret her türlü takdirin üzerindedir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi, sağlık çalışanlarımız Covid-19 salgınına karşı, ilimizde de fedakarca başarılı çalımalar yürüterek, toplumumuzun gönlünde hak ettikleri yeri almışlardır. Toplum sağlığını korumak için özveriyle çalışan, mesai mefhumu gözetmeksizin mesleklerini icra eden hekimlerimizin ve diğer bütün sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlar, başarılı çalışmalarının devamı temennisi ile sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Nükhet Duru Prens Harry Demet Akbağ Şevket Çoruh
Spor Ali Koç Caner Erkin Hakan Kutlu Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Şıldak, "Pandemi ile özveriyle çalışan sağlık personelinin günlerini kutlarım" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 11:13:37. #1.15#
title