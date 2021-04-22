Vali Şıldak makamını Genç Vali Canseven'e devretti
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Vali Şıldak makamını Genç Vali Canseven'e devretti

Vali Şıldak makamını Genç Vali Canseven'e devretti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak makamını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla genç Vali Efe Canseven'e devretti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak makamını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla genç Vali Efe Canseven'e devretti.

23 Nisan kutlamalarıyla özdeşleşen yarının büyüklerine görevin devredilmesi dolayısıyla Vali Şıldak, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Öğrencisi Efe Canseven'e Valilik görevini temsili olarak emanet etti. Genç Vali Canseven'nin bilgisiyle, sahip olduğu özellikleriyle, okuma ve ülke sevgisiyle çocukları güzel bir şekilde temsil ettiğini belirterek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tüm çocukların Bayramını bir kez daha kutladı. - BALIKESİR

Vali Şıldak makamını Genç Vali Canseven'e devretti
Vali Şıldak makamını Genç Vali Canseven'e devretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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