Vali Şıldak, Karamanlı'yı Ziyaret Etti

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur'un Karamanlı ilçesini ziyaret etti.

Hükümet Konağı önünde karşılanan Vali Şıldak, kaymakamlıkta Kaymakam Abdulselam Bıçak ile belediye ziyaretinde ise Başkan Fatih Selimoğlu ile bir süre sohbet etti.

Şıldak ziyaretlerin ardından, Nimet Güvener İlkokulu Konferans Salonunda, kurumların il müdürleri, il genel meclisi üyeleri, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Burada, Kaymakam Bıçak ilçeyle ilgili brifing verdi.

Belediye Başkanı Selimoğlu ise yapılan çalışmaları anlattı.

Toplantı sonunda değerlendirmelerde bulunan Şıldak, Karamanlı halkının çalışkanlığı, girişimciliği ve her alanda yeniliğe açık oluşu ile dikkat çektiğini anlattı.

İlçede pek çok çalışmanın yürütüldüğünü belirten Şıldak, şöyle konuştu:

"Özellikle köylerimizin alt yapı ihtiyacı başta olmak üzer temel konulardaki çalışmaların büyük ölçüde yapılmış olduğunu görüyoruz. Belediye başkanımız da tüm kamu hizmetlerine adeta dört elle sarılarak, destek vermekte. Bu yönüyle ve bu uyumlu çalışma profili ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızı, Kaymakamlığımızı destekliyor. Ben de kendisine teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum."

Şıldak, Karamanlı'daki olumlu hava, enerji ve işbirliği ortamından memnun kaldığını ifade ederek, "Demek ki her şeyin başında huzur, işbirliği, karşılıklı güven, anlayış, hoşgörü ortamı geliyor. Karamanlı bunu başarmış. Bütün yöneticilerimizi, muhtarlarımızı, il genel meclisi üyemizi tek tek kutluyorum." diye konuştu.

Burdur Valisi Şıldak, daha sonra ilçede yapımı devam eden kamu inşaatlarında incelemelerde bulundu.