Vali Şıldak'ın Yoğun Ziyaret Programı
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Vali Şıldak'ın Yoğun Ziyaret Programı

Vali Şıldak'ın Yoğun Ziyaret Programı
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Hasan Şıldak'ı günlük programı kapsamında ilk olarak Halk Bankası Bölge Koordinatörü Erdoğan Başıhoş ile Balıkesir Şube Müdürü Güven Çelik, ardından Ravini Madencilik İşletme sahipleri Fahri-Cüneyt-Cengiz Ermişler ziyaret etti.

Vali Hasan Şıldak'ı günlük programı kapsamında ilk olarak Halk Bankası Bölge Koordinatörü Erdoğan Başıhoş ile Balıkesir Şube Müdürü Güven Çelik, ardından Ravini Madencilik İşletme sahipleri Fahri-Cüneyt-Cengiz Ermişler ziyaret etti. Yoğun programına daha sonra Eski Kuyumcular Mahallesi Muhtarı Abdullah Küçükoğlu'nun ziyareti ile devam eden Şıldak Makarna Manyas Firması Sahibi Serap Karakaş'ı da kabul etti.

Vali Şıldak, programı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş'ın ziyaretinin ardından, beraberinde Ömer Yıldırım, Levent Mermer ile birlikte İçişleri Bakanlığı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Daire Başkanı Muhsin Eryılmaz'ı kabul etti.

Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Metin Güler, Din Hizmetleri Yürütme ve Yaşatma Derneği Başkanı İsmail Engin'inin de ziyaret ettiği Vali Hasan Şıldak daha sonra Edremit Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanı Memduh Ömer Billerlioğlu ve Mehmet Semerci'yi kabul etti.

Vali Şıldak'ı son olarak Doğanlar Holding Genel Müdürü Ünsal Savaş ziyaret etti.

Misafirleri ile görüşerek sohbet eden Vali Şıldak nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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