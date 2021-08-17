Vali Şıldak İftar Sofrasında Vatandaşlarla Bir Arada

Vali Hasan Şıldak ve Eşi Fatma Nur Şıldak Muharrem Ayı dolayısıyla Balıkesir Ögretmenevinde düzenlenen iftara katıldılar.

Vali Hasan Şıldak ve Eşi Fatma Nur Şıldak Muharrem Ayı dolayısıyla Balıkesir Ögretmenevinde düzenlenen iftara katıldılar.

İftara Vali Şıldak ve Eşi Fatma Nur Şıldak'ın yanı sıra Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Narlı, Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, İl Emniyet Müdür Vekili Savaş Kaya, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, İl Müftüsü Celal Sürgeç, Muhtarlar çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Şıldak iftarda yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi. Şıldak, "İftara teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Elbette ki bizler aynı ülkede, aynı coğrafyada birlik beraberlik içinde yaşayan ve bununla gurur duyan, kültürümüzün bütün iyi unsurlarını yürekten benimseyen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bu bakımdan sizlerle kucaklaşmak, bu mübarek Muharrem ayının mübarek vaktinde birlikte olmak, orucumuzu birlikte açmak ve bu ulvi havada ibadetimizi taçlandırmak için bir araya geldik. Bu birliktelik aynı zamanda toplumumuzun bütün katmanlarına verilen bir mesajdır. Bizi biz yapan değerler, Anadolu coğrafyasında yaşayan her insanın sahip olduğu kutsal değere saygı duymakla başlar. Yemeğe iştirak eden bütün hanımefendilere ve beyefendilere ayaklarınıza sağlık diyorum. Sizler buraya gelerek milletimizin, Türkiyemizin milli beraberliğinin pekişmesi adına en büyük mesajı verdiniz. "şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre