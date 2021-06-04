Vali Şıldak Esnafı Ziyaret Etti
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Vali Şıldak Esnafı Ziyaret Etti

Vali Şıldak Esnafı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Şıldak koronavirüsle mücadele kapsamında, 1 Haziran itibariyle geçilen Kademeli Normalleşme sürecinde faaliyetlerine tekrar başlayan esnafı ziyaret etti.

Vali Şıldak koronavirüsle mücadele kapsamında, 1 Haziran itibariyle geçilen Kademeli Normalleşme sürecinde faaliyetlerine tekrar başlayan esnafı ziyaret etti. Ziyaretlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu'nun da kendisine eşlik ettiği Vali Şıldak esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti. Kademeli normalleşme sürecinde belirlenen kurallar doğrultusunda vatandaşlara iş yerinde hizmet vermeye başlayan işletmeler Şıldak'a, süreçle ilgili memnuniyetlerini ifade ettiler. Şıldak vaka sayılarında yaşanan azalma sebebiyle geçilen sürecin rehavete sebep olmaması gerektiğini, işletmelerin ve vatandaşların tedbirlere aynı şekilde uymalarına devam etmesi gerektiğini dile getirdi ve bütün işyerlerine hayırlı bereketli kazançlar diledi.

Kaynak: Habermetre

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