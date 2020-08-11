Vali Şıldak denetimlere katıldı
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Vali Şıldak denetimlere katıldı

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ülke genelinde Covid-19 tedbirleri kapsamında Balıkesir il genelinde de denetim yapıldı.

Vali Şıldak denetimlere katıldı
11.08.2020 16:03 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:07

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ülke genelinde Covid-19 tedbirleri kapsamında Balıkesir il genelinde de denetim yapıldı. İl merkezindeki maske, mesafe ve hijyen denetimlerine katılan Vali Hasan Şıldak, denetim kapsamında görülen aksaklıklar ile ilgili gerek işyeri sahiplerine gerekse vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vali Şıldak ve beraberindekiler pazar yerlerinin yanı sıra lokanta, pastane, kıraathane, unlu mamuller üreten işyerlerine yapılan denetimlere katıldı.

Maske, mesafe ve hijyen denetimlerine Paşaalanı Mahallesi'nde kurulan pazaryerinden başlayan Vali Hasan Şıldak, daha sonra Pazar yerinin çevresindeki işyerlerinde de denetimde bulundu. Vali Hasan Şıldak yapılan denetimlerde maske, mesafe ve hijyen konusunda alınan tedbirlere uyulması konusunda vatandaşları uyararak, denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

Vali Hasan Şıldak denetimler sonunda yaptığı değerlendirmede covid-19 salgınının devam ettiğini ve her vatandaşın hastalığın yayılmaması konusunda gereken tedbirleri alması gerektiğini vurguladı. Vali Şıldak'a denetim boyunca Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve denetim ekipleri yer aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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