Vali Şıldak Afet Farkındalık Eğitimi Çadırında

Vali Hasan Şıldak, Balıkesir 2021 Afet Eğitim Yılı Projesi kapsamında Avlu Kültür Merkezinde kurulan Afet Farkındalık Eğitimi Çadırını ziyaret etti.

Vali Hasan Şıldak, Balıkesir 2021 Afet Eğitim Yılı Projesi kapsamında Avlu Kültür Merkezinde kurulan Afet Farkındalık Eğitimi Çadırını ziyaret etti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce afetlere karşı farkındalık oluşturmak üzere 112 metrekarelik alana kurulan çadırda vatandaşlarla birlikte eğitime katılan Vali Şıldak, AFAD personeli ve gönüllüleriyle bir araya geldi.

Vali Şıldak, AFAD tarafından kullanılan araçları ve ekipmanları inceleyerek İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin'den bilgi aldı. Verilen eğitimlerin önemine değinen Şıldak bütün vatandaşların aileleri ile birlikte eğitimlere katılmaları gerektiğini vurguladı.

Balıkesir'in yoğun bir noktasında kurulan eğitim çadırında afet farkındalığı, deprem, yangın, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve ilk yardım gibi birçok konuda eğitimler verilerek vatandaşların afetlere karşı bilgilendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Habermetre