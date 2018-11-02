Vali Şıldak, Açık Kapı Uygulamasını Tanıttı

Burdur Valisi Hasan Şıldak, İçişleri Bakanlığınca yürütülen açık kapı uygulamasını tanıttı.

Valilik Açık Kapı biriminde gazetecilere açıklama yapan Şıldak, uygulamanın 2018'in mayıs ayından itibaren 81 ilde uygulanmaya başladığını söyledi.

Valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan açık kapı ile vatandaşların hızlı ve kolay bir şekilde kamu kurumlarına talep ve isteklerini ilettiklerini belirten Vali Şıldak, başvuruların 7 gün içinde sonuca ulaştırıldığına işaret etti.

Şıldak, "Milletin Kapısı" sloganıyla uygulamaya konulan sistemde vatandaş odaklı bir yaklaşımın benimsendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Buraya ulaşan taleplere hızlı ve doğru bir şekilde birinci elden çözüm bulmak ve devlet ile vatandaş arasındaki karşılıklı güveni arttırmak amaçlanmaktadır. Müracaatlar şahsen, www.acikkapi.gov.tr ve mobil telefonlara yüklenen uygulamalar üzerinden yapılmaktadır. Birimimizde 5 personelimiz var. Bu personellerimizin bütün kurumlarda bir temas noktası belirlenmiş durumunda, ilimiz genelinde ise 38 kuruluşumuzda birer personel görevlendirildi. Aynı zamanda bütün kaymakamlıklar ve ilçe belediyelerimizde de 20 personelimiz bu konuda görevlendirildi."

Uygulama vatandaşlar tarafından yeterince bilinmediğinden 200'e yakın başvuru aldıklarını vurgulayan Şıldak, uygulamanın bilinirliğinin arttıkça başvuru sayısının artacağını düşündüklerini ifade etti.