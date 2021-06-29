Vali Şıldak'a Ziyaretler

Vali Hasan Şıldak'ı günlük programları kapsamında ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Daire Başkanı Adnan Şen, Milli Emlak Müdürü Kemal Bozdemir ile birlikte ziyaret etti.

Vali Hasan Şıldak'ı günlük programları kapsamında ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Daire Başkanı Adnan Şen, Milli Emlak Müdürü Kemal Bozdemir ile birlikte ziyaret etti. Misafirleri ile bir süre görüşen Vali Şıldak nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti. Misafirlerini kabullerine devam eden Şıldak'ı görevine yeni başlayan Ziraat Bankası Balıkesir Bölge Müdürü Canay Demirbel, Şube Yöneticileri ile birlikte ziyaret etti. Vali Şıldak Bölge Müdürü Canay Demirbel'e yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Yoğun programına devam eden Şıldak'ı Anadolu Etap Tarım İşletmesi Kamu İlişkileri Müdürü Tahir Kalyoncu ve Koru Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çiftcioğlu ziyaret etti. Kendileri ile kısa bir görüşme yapan Şıldak, ziyaret için teşekkür etti.

Vali Hasan Şıldak'ı programı kapsamında son olarak Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı olarak göreve başlayan Bakım Albay Dr. Tayfun Türkoğlu ziyaret etti. Şıldak, Albay Türkoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre