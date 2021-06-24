Vali Şıldak'a Ziyaret

Vali Hasan Şıldak'ı programları kapsamında Bandırma Üreten Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Fatma Okuyan beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte ziyaret etti.

Vali Hasan Şıldak'ı programları kapsamında Bandırma Üreten Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Fatma Okuyan beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte ziyaret etti.

Vali Şıldak kendilerine ziyaret için teşekkür ederken, devlet olarak üreten, girişimci kadınların her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

Kaynak: Habermetre