Vali Sezer Yahşihan ilçesini ziyaret etti Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Yahşihan ilçesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Yahşihan ilçesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Vali Sezer, ilk olarak Yahşihan Belediyesi Garaj Amirliğinde incelemelerde bulunarak, belediye tarafından üretilen kamelya, bank, köpek kulübesi, kedi evi, atık kağıt toplama kafesleriyle ilgili bilgi aldı.

Burada 100 kamelya siparişi veren Sezer, daha sonra Erenler Mahallesi'ne yeni yapılan yol ve Seyrantepe Mahallesi'nde yapılan Şehit Aydın Çopur Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Vali Sezer'e ziyaretinde, Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz ve Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz eşlik etti.

Kaynak: AA