Vali Sezer ve Belediye Başkanı Saygılı'dan Ramazan Bayramı mesajı Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, bayramların, sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendiren birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma günleri olduğunu vurguladı.

Bu bayramda sevdikleriyle hasret, sevgi ve muhabbetle bir araya gelip kucaklaşamayacaklarını aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Fiziki mesafe olarak her ne kadar bu bayramda yüz yüze görüşemesek de bir sıcak tebessümümüz ile içlerini ısıtabileceğimiz, dualarına her zaman muhtaç olduğumuz anne ve babalarımız ile aile büyüklerimizi, akraba, dost ve sevdiklerimizi telefon ile arayarak onların yanında olduğumuzu sevinç ve kederlerini, varsa sıkıntılarını paylaşmaya hazır olduğumuzu hissettirmeliyiz.

Bayram kutlamalarını ziyarete giderek yapmayalım. Evlerimizde kalıp alınan kurallara riayet edelim ki gelecek bayramları hep birlikte coşku içinde kutlayabilelim."

Belediye Başkanı Saygılı da Ramazan Bayramı'nın Türk milleti, I·slam alemi ve bu¨tu¨n insanlıgˆa hayırlar getirmesini diledi.

Bu bayrama koronaviru¨s salgının neden oldugˆu buruklukla ancak alınan tedbirlere sıkı sıkıya bagˆlanarak salgından kurtulus¸ ıs¸ıgˆını go¨rmu¨s¸ olmanın sevinciyle girdiklerini aktaran Saygılı, "Cumhurbas¸kanımız Recep Tayyip Erdogˆan liderligˆinde her tu¨rlu¨ takdiri hak eden ayırt etmeksizin tu¨m sagˆlık c¸alıs¸anlarının u¨stu¨n gayretleriyle salgınla bas¸ etmeyi bas¸ardık. Bu yıl 81 ilde oldugˆu gibi s¸ehrimizde de bayram su¨resince sokagˆa c¸ıkma kısıtlaması uygulanacak. Bayramın tadı bu¨yu¨klerimizin ellerini o¨perek, ku¨c¸u¨klerimize sarılarak, birlikte olarak c¸ıksa da bu bayram biraz farklı olacak, hem kendimizi hem sevdiklerimizi toplum sagˆlıgˆını korumak ic¸in girecegˆimiz izolasyona dikkat etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da yayımladığı mesajla vatandaşların bayramını kutladı.

Kaynak: AA