Vali Sezer ve Başkan Saygılı, kadınlara karanfil hediye etti
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Vali Sezer ve Başkan Saygılı, kadınlara karanfil hediye etti

08.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:42
Vali Sezer ve Başkan Saygılı, kadınlara karanfil hediye etti

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Mahalle Konağı'ndaki kadın kursiyerleri ziyaret etti.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Mahalle Konağı'ndaki kadın kursiyerleri ziyaret etti.

Sezer ve Saygılı, Sanayi Mahallesi'ndeki Mahalle Konağı'ndaki ziyarette, günlerini kutladıkları kadınlara karanfil verdi, kadınlar da eşlerine vermeleri için kursta yaptıkları ürünlerden Sezer ve Saygılı'ya hediye etti.

Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Sezer, kentteki bütün mahallelerde konakların oluşturulduğunu söyledi.

Sezer, "Belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR'dan da destek veriliyor. Her şeyden önce kadınlar bizim medeniyetimizin özü. Bunun değerini ölçecek bir kelime söz konusu değil. Bu vesileyle kadınla şiddetin bir arada kullanılmasının anlamsızlığını bir kez daha dile getirmek istiyorum. Onlar bizim en değerli varlıklarımız." diye konuştu.

Saygılı da kadınlara şiddet olaylarında toplumun daha duyarlı olması gerektiğine dikkati çekerek, "Siyasi ve iş hayatı olarak kadınlar başımızın üzerinde değil, yanımızda yar alıyor. Hatta bizden bir adım daha öndeler. Çünkü kadın eli değen her şey daha güzel oluyor. Burada da örneklerini gördük. Bir kez daha bütün kadınların gününü kutluyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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