Vali Sezer: "Şehitlerimizin her zaman yanındayız"
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Vali Sezer: "Şehitlerimizin her zaman yanındayız"

Kahramanmaraş'ta şehit düşen Jandarma Komando Onbaşı Halil Acun'un ailesini ziyaret eden Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Vali Sezer:
19.06.2020 17:14 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:00

Kahramanmaraş'ta şehit düşen Jandarma Komando Onbaşı Halil Acun'un ailesini ziyaret eden Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 30 Nisan 1994 günü Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki kırsal alanda çıkan çatışmada teröristlerce şehit edilen Jandarma Komando Onbaşı Halil Acun'un baba ocağını ziyaret etti. Burada şehit ailesiyle bir araya gelen Sezer, şehitlerin emaneti olan ailelerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Sezer, şehit Acun'un ailesinin bir ihtiyacı olup olmadığını sordu ve aile ile bir süre sohbet etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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