Vali Sezer Şehit Yakınları ve Gazilerle Akşam Yemeğinde Bir Araya Geldi

( 15. 07. 2021) Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, eşi Canan Sezer ile birlikte, Valilik himayesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce " 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" münasebetiyle şehit ve gazi yakınları onuruna verilen akşam yemeği programına katıldı.

KIRIKKALE-( 15. 07. 2021) Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, eşi Canan Sezer ile birlikte, Valilik himayesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce " 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" münasebetiyle şehit ve gazi yakınları onuruna verilen akşam yemeği programına katıldı.

Kırıkkale Polis evi bahçesinde düzenlenen akşam yemeğine katılan Vali Sezer, eşi ile birlikte şehit yakınları ve gazilerin masalarını tek tek dolaşarak şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yakup Yeşilırmak'ın açılış konuşması ve programa gelen mesajların okunması ile devam etti.

Programda konuşan ve akşam yemeğine iştiraklerinden dolayı tüm davetlilere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Vali Sezer, milletlerin tarihinde çok önemli dönüm noktaları olduğunu ve milletimizin de bu dönüm noktalarını çok sık yaşandığını söyledi.

Daha çok yakın bir tarihte dedelerimizden; İstiklal harbini, Çanakkale'yi, Sarıkamış'ı, Balkan savaşlarını ve 93 harbi denilen harbin hatırlarını dinlediklerini, o savaşlarda şehit olmuş ecdadın torunları olarak, onların onur nişanesini onurla, şerefle taşıma imkanı bulduklarını aktaran Vali Sezer şunları söyledi:

" İslam'ın son kalesi bu aziz topraklar, çok değerli topraklardır. Bu topraklarda tutunmak, bu topraklara kök salmak ancak şehit ve gazilerimizin canlarını ortaya koymaları ile mümkün olmuştur. Etrafımıza baktığımız zaman sadece ülkemizin içerisinde değil, dışarda da bazı ülkelerin düşmane bir tavırla bizim ülkemiz de gözü olduklarını, taşeronları ile terör örgütleri ile ülkeyi karıştırmaya çalıştıklarını, bizim diz çökmemiz için, dirliğimizin birliğimizin bozulması için fırsat beklediklerini görüyoruz. Son on yıla baktığımız zaman bu ülkenin başından geçen badireler, herhangi bir milletin başından geçse, inanın darmadağın olur ve bir daha ayağa kalkamazdı.

15 Temmuz hain darbe girişiminde bu millet, ömür boyu esaret bedeli ödemektense bir kere bedel ödeyim diyerek, sela sesini duyar duymaz 7'den 70'e sokaklara dökülmüştür.

Bu millet Kurtuluş Savaşında 'da, Çanakkale'de de, 15 Temmuz'da da söz konusu vatansa gerisinin teferruat olduğunu canıyla, malıyla ispat etmiştir. Allah'ın izniyle bundan sonrada ispat edecektir. "

Kaynak: Habermetre