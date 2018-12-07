Vali Sezer, Okul Aile Birliği Başkanlarıyla Buluştu

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, okul aile birliği başkanlarıyla bir araya geldi.

Vali Sezer, Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, milli eğitimin toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren ve etkileyen bir kurum olduğunu söyledi.

Birinci meselelerinin, okul yöneticileri ile okul aile birlikleri arasındaki ilişkileri en üst düzeye çıkarmak olduğunu dile getiren Sezer, şöyle konuştu:

"Bazı okul yöneticilerinin, öğretmenlerden ve okul aile birliklerinden gelen taleplere kapalı olduğunu görüyoruz. Okulların başarısını, öğrencilerimizin başarısını, sosyal ve sportif aktivitelerini üst düzeye çıkartacak makul ve mantıklı taleplerin tamamının karşılanmasını istiyorum. İlimizden marka okullar çıkartılması ve eğitimdeki başarı durumunun yükseltilebilmesi, okul idaresi ile öğretmenlerin motivasyonu ve okul aile birlikleriyle kurulan sağlam ilişkiyle alakalı bir durum. Bu iş gönül işi. Gönlünü, ruhunu ve benliğini bu işe vererek bu altın üçgenin tamamlanması muhakkak başarıyı getirir."

Sezer, gençlere meslek edindirme kursları açacaklarını ve sportif aktivitelere katılımlarını sağlayacaklarını anlatarak, "Bütün çocuklara okullarda en az bir enstrüman kullanmasını öğretelim istiyorum. Çocuklarımıza boş alan bırakmayalım, onlara yön gösterelim. Ayrıca çocuklarımızı İstanbul, Çanakkale, Şanlıurfa ve Diyarbakır'a gezilere göndereceğiz. Çocuklarımız milli mücadelenin yapıldığı yerleri, medeniyet merkezlerini, ilim merkezlerini görsünler, ufukları açılsın. Kapalı toplum yapısının vermiş olduğu açmazdan kurtulmamız lazım. İlk etapta bin 500 öğrencimizi, toplamda ise 3 bin öğrencimizi dört gün sürecek bir geziye göndereceğiz." diye konuştu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Sait Özkılınç, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, okul idarecileri ve çok sayıda okul aile birliği başkanı katıldı.