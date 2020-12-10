Vali Sezer, "İnsanlığın ortak paydası temel hak ve özgürlüklerdir"
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Vali Sezer, "İnsanlığın ortak paydası temel hak ve özgürlüklerdir"

10.12.2020 11:16 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:21
Vali Sezer,

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Bütün farklılıklara rağmen, insanlığın ortak paydası, bireylerin doğuştan sahip oldukları temel hak ve özgürlüklerdir" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Bütün farklılıklara rağmen, insanlığın ortak paydası, bireylerin doğuştan sahip oldukları temel hak ve özgürlüklerdir" ifadelerini kullandı.

Valilik Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vali Yunus Sezer'in '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladığı bildirildi. Vali Sezer, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin yıl dönümünün 'Dünya İnsan Hakları Günü' olarak kutlandığını bildirdi.

Beyannamenin tüm dünyada kabul gördüğünü aktaran Vali Sezer mesajında şu ifadelere yer verdi.

"Tüm dünyada kabul gören bu beyanname, insan hakları, temel değerler ve özgürlükler konusunda tüm toplumlar tarafından kabul görmüş ve yol gösterici olmuştur. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, insanların hiçbir ayırım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu ilan etmektedir. Bütün farklılıklara rağmen, insanlığın ortak paydası, bireylerin doğuştan sahip oldukları temel hak ve özgürlüklerdir. Bu beyannameyi ilk kabul eden ülkeler arasında yerini alan ülkemiz, geçmişte olduğu gibi bugün de, demokrasi, insan hakları, saydamlık, kadın-erkek eşitliği gibi ortak değerlerimizin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına; ırkçılık, hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı ile her türlü etnik-dini ayrımcılık ve aşırılıkla mücadele edilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. Bu vesile ile 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, bu anlamlı günün tüm insanlığa barış, adalet, huzur ve güven getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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