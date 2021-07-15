Vali Sezer Dernek Ziyaretlerinde Bulundu
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Vali Sezer Dernek Ziyaretlerinde Bulundu

Vali Sezer Dernek Ziyaretlerinde Bulundu
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(14. 07. 2021) Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulundu.

KIRIKKALE- (14. 07. 2021) Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlerine Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kırıkkale Şube Başkanlığını ziyaret ile başlayan Vali Sezer, burada şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldi.

Zor bir coğrafya da bulunduğumuzu ve yıllardır terörle mücadele edildiğini ifade eden Vali Sezer, bu toprakların mübarek topraklar olduğunu kaydetti.

15 Temmuz'un bu milletin çıplak ellerle silahlara, tanklara dur dediği, kahramanlığın yazıldığı bir an olduğunu vurguladı.

Daha sonra Vatan İçin Can Verenler Derneği'ni de ziyaret eden Vali Yunus Sezer, şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Sezer, her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin yanında olduklarını ifade etti.

Ziyaretlerde Vali Sezer'e, Garnizon Komutanı Müh. Alb. Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile İl Jandarma Komutan J. Kd. Alb. Uğur Özmen eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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