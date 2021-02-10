Vali Sezer'den Silah İhtisas OSB'ye ziyaret

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek sanayicilerle bir araya geldi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek sanayicilerle bir araya geldi.

Silah İhtisas OSB Müdürü İbrahim Erol'dan yatırımlar hakkında bilgi alan Sezer, üretim tesislerinde de incelemelerde bulunarak, sanayicilerin talep ve sorunlarını dinledi.

Sezer, Kırıkkale'de, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) dışında alternatiflerin çoğaltılması gerektiğini belirterek, Silah İhtisas OSB'nin bir cazibe merkezi olması için çalıştıklarını söyledi.

Vali Sezer'e, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Okan Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen