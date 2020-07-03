Vali Sezer'den maske denetimi Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske denetimi gerçekleştirdi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske denetimi gerçekleştirdi.

Sezer ve Şenses, devam eden denetimler kapsamında Zafer ve Cumhuriyet caddeleri ile Hüseyin Kahya Parkı'ndaki esnaf ve vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarıda bulundu.

İş yerlerinde alınan tedbirleri de yerinde denetleyen Sezer, sık sık uyarılarını yineledi.

Denetimlerde esnaf ve vatandaşların genel olarak kurallara uyduğu görüldü.

Kaynak: AA