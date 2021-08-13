Vali Sezer'den, İl Emniyet Müdürü Bulut'a Hayırlı Olsun Ziyareti…

(13. 08. 2021) Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırıkkale İl Emniyet Müdürü olarak atanan Fahri Bulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

KIRIKKALE- (13. 08. 2021) Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırıkkale İl Emniyet Müdürü olarak atanan Fahri Bulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü önündeki karşılamanın ardından Emniyet Müdürlüğü Şeref Defterini imzalayan Vali Sezer, daha sonra Emniyet Müdürü Bulut ile bir süre görüştü. Vali Sezer, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak Bulut'a görevinde başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre