Vali Sezer'den başarılı engelli sporculara ziyaret
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Vali Sezer'den başarılı engelli sporculara ziyaret

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Engelliler Haftası ve Gençlik Haftası dolayısıyla başarılı engelli sporcuları ziyaret etti.

Vali Sezer'den başarılı engelli sporculara ziyaret
16.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:12

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Engelliler Haftası ve Gençlik Haftası dolayısıyla başarılı engelli sporcuları ziyaret etti.

Vali Sezer, "sosyal mesafe" kuralının da korunduğu ziyaretlerde ilk olarak Bahçelievler Mahallesi'nde ailesinin yanında yaşayan işitme engelli Emine Kahraman'ı ziyaret etti.

Masa tenisinde Avrupa ve olimpiyat dereceleri bulunan Kahraman ve ailesiyle bir süre sohbet eden Sezer, başarılı sporcuya çeşitli hediyeler verdi.

Sezer, daha sonra Çalılıöz Mahallesi'nde bedensel engelli halterci Üzeyir Karakoç ve ailesini ziyaret etti. Çeşitli kategorilerde Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan Üzeyir ve ailesiyle sohbet eden Sezer, başarılarının devamını diledi.

Vali Sezer'e ziyaretlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Haluk Karahan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yakup Yeşilırmak da eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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