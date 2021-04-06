Vali Sezer'den Delice ilçesine ziyaret

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Delice ilçesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Delice ilçesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede Kaymakam Vekili Mehmet Gündoğdu, Belediye Başkanı Turgut Özdem, Çerikli Belde Belediye Başkanı Nuh Şahin ve diğer yetkililerce karşılanan Sezer, ilk olarak İlçe Nüfus Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Sezer, daha sonra Şehit Binbaşı Erkan Dikmen Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, daha önceki görüşmelerde gündeme getirilen konular ele alınarak, güncel sorunlar ve yeni talepler görüşüldü.

Sezer ve beraberindekiler, toplantının ardından Delice Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret ederek, Kooperatif Başkanı Suna Yalçın'dan bilgi aldı.

Karabekir Konağı'ndaki Halk Eğitim Merkezince hazırlanan sergi açılışını da gerçekleştiren Vali Sezer, öğrenciler tarafından düzenlenen mini konseri dinledi.

Sezer'e ilçe ziyaretlerinde, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Cihan Şanlı, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Atar, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Aziz Sinan Alp, İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Güler ve DSİ 56. Şube Müdürü Serkan Bostancıoğlu da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen