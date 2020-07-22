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Vali Sezer: "173 proje devam ediyor"

Kırıkkale'de 2020 yılı 3. dönem İl Koordinasyon Toplantısında değerlendirmelerde bulunan Vali Yunus Sezer, kent genelinde 173 projenin devam ettiğini söyledi.

Vali Sezer:
22.07.2020 17:57 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:01

Kırıkkale'de 2020 yılı 3. dönem İl Koordinasyon Toplantısında değerlendirmelerde bulunan Vali Yunus Sezer, kent genelinde 173 projenin devam ettiğini söyledi.

Kırıkkale'de yürütülmekte olan kamu yatırım çalışmalarının genel değerlendirmesinin yapıldığı ve devam eden projelerin son durumlarının görüşüldüğü 2020 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonunda yapılan toplantıda koordinasyon kurulu üyeleri ile değerlendirmelerde bulunan ve halihazırda 173 projenin devam ettiğini kaydeden Vali Sezer, "Devam eden projelerin toplam değeri 2 milyon 951 bin 520 Türk Lirası olup, önceki yıllarda projeler için yapılan toplam harcama miktarı 1 milyon 826 bin 210 Türk Lirasıdır. Projelerin 2020 program yılı gelen ödenekleri 342 milyon 913 bin 258 Türk Lirası olup, 2. dönem sonu harcama tutarı ise 131 milyon 978 bin 977 Türk Lirasıdır. İlimizde yürütülen 173 projeden; 91'i devam etmekte, 27'si ihale aşamasında, projeye başlanmayan 42 adet ve biten proje sayısı ise 13 adettir. 2020 yılı gelen ödeneğe göre nakdi gerçekleşme oranı yüzde 38,49'dur" dedi.

Projeler hakkında da bilgi aktaran Vali Sezer, daha fazla işbirliği ve koordinasyonla bu çalışmaları hep beraber yürütmeye devam edeceklerini ifade etti. Toplantı, kurum müdürlerinin sunumları ve katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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