Vali Seymenoğlu "Tüm İmkanlarımızla Sporcularımızın Yanındayız"
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Vali Seymenoğlu "Tüm İmkanlarımızla Sporcularımızın Yanındayız"

Vali Seymenoğlu 'Tüm İmkanlarımızla Sporcularımızın Yanındayız'
Habermetre - Haberler | Toplum

28 Branşta spor faaliyetlerini sürdüren Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, milli takımlara sporcu yetiştirmeye devam ediyor.

28 Branşta spor faaliyetlerini sürdüren Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, milli takımlara sporcu yetiştirmeye devam ediyor.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu son aylarda farklı branşlarda ilimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsil eden başarılı sporcuları ve antrenörlerini kabul etti.

Sporculara iddialı olun mesajı veren Vali Seymenoğlu, Elde edilen başarıların arkasındaki en büyük payın anne ve babalar olduğunu belirterek, Isparta Valiliğinin tüm imkanları ile maddi ve manevi olarak başarının yanında olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Gevrek, bu yıl yaz spor okullarında 25 bin öğrenciyi değişik branşlarda eğitime alma hedefinde olduklarını açıkladı.

Isparta'yı Bölgesel ve uluslararası sportif faaliyetlerde başarıyla temsil eden Halter, Atletizm, Badminton ve Masa Tenisi sporcuları hedeflerinin dünya ve olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirttiler.

Ardından Vali Ömer Seymenoğlu salonda bulunan şampiyon sporcular ve antrenörlerine tek tek söz vererek yaptıkları spor, nasıl başladıkları ve elde ettikleri dereceler üzerinde sohbet etti.

Vali Seymenoğlu ardından başarılı sporcuları kendileri için hazırlanan küçük hediyeler ile uğurladı.

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Kaynak: Habermetre

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