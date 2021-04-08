Vali Seymenoğlu'ndan muhtarlara uyarı: "Vaka sayılarımız artıyor, vatandaşlarımızı bir muhtar gibi uyaralım"
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Vali Seymenoğlu'ndan muhtarlara uyarı: "Vaka sayılarımız artıyor, vatandaşlarımızı bir muhtar gibi uyaralım"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Seymenoğlu'ndan muhtarlara uyarı: 'Vaka sayılarımız artıyor, vatandaşlarımızı bir muhtar gibi uyaralım'

Isparta'nın Gelendost ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Ömer Seymenoğlu, kentte Covid-19 vakalarının arttığına dikkat çekti.

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Isparta'nın Gelendost ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Ömer Seymenoğlu, kentte Covid-19 vakalarının arttığına dikkat çekti. Vali Seymenoğlu, "Vatandaşlarımızı bir ağabey, bir amca, bir muhtar gibi uyaralım. Bunu bir an önce en aza indirmek için hepimizin el birliği ile çalışması lazım" dedi.

Vali Ömer Seymenoğlu Gelendost ilçesine çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İlçede ilk olarak Hükümet Konağında Kaymakam Onur Alimoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Sezgin ile bir araya gelen Vali Seymenoğlu ilçede yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ardından Gelendost ilçesinde görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantıda bir araya gelen Vali Seymenoğlu, içinde bulunduğumuz salgın sürecinden tüm kesimlerin etkilediğini belirterek salgınla mücadelede toplumun her kesimine büyük görevler düştüğünü söyledi.

Vali Seymenoğlu, "Salgınla mücadeleyi topyekün yapmalıyız. Vatandaşlarımızı bir ağabey, bir amca, bir muhtar gibi uyaralım. Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de maalesef vaka sayıları artıyor. Bunu bir an önce en aza indirmek için hepimizin el birliği ile çalışması lazım. Bunu yapmazsak kısıtlamalar daha da artacaktır. Lütfen çevrenizdeki herkese bunları anlatalım. Bugüne kadar yaptığınız çalışmalar için sizlere teşekkür ediyorum desteğinizin artarak devam etmesini bekliyorum." dedi.

Konuşmasının ardından toplantıya katılan köy ve mahalle muhtarları söz alarak talep ve önerilerini Vali Seymenoğlu ve diğer ilgililerle paylaştı. - ISPARTA

Vali Seymenoğlu'ndan muhtarlara uyarı: 'Vaka sayılarımız artıyor, vatandaşlarımızı bir muhtar gibi uyaralım'
Vali Seymenoğlu'ndan muhtarlara uyarı: 'Vaka sayılarımız artıyor, vatandaşlarımızı bir muhtar gibi uyaralım'
Vali Seymenoğlu'ndan muhtarlara uyarı: 'Vaka sayılarımız artıyor, vatandaşlarımızı bir muhtar gibi uyaralım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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