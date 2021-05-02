Vali Seymenoğlu fırınları denetledi
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Vali Seymenoğlu fırınları denetledi

Vali Seymenoğlu fırınları denetledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, ekmek üreten fırınları denetlerken, işletmecilerden kurallara tavizsiz uymalarını istedi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, ekmek üreten fırınları denetlerken, işletmecilerden kurallara tavizsiz uymalarını istedi.

29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma döneminin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için Isparta'da denetim faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Vatandaşların en temel ihtiyaçlarından ekmeği üreten fırınlar da bu kapsamda Vali Ömer Seymenoğlu tarafından denetlendi.

Vali Seymenoğlu, alan denetimleri kapsamında Sav Kasabası, Atabey İlçesi ve İslamköy'de faaliyet gösteren fırınlara bir dizi denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde fırın sahiplerinden, çalışanlarından ve alışveriş için fırınlara gelen vatandaşlardan belirlenen kurallara tavizsiz bir şekilde uymalarını isteyen Vali Seymenoğlu, kurallara uyarak pandemiyle mücadeleye verdikleri destekten dolayı da herkese teşekkür etti. - ISPARTA

Vali Seymenoğlu fırınları denetledi
Vali Seymenoğlu fırınları denetledi
Vali Seymenoğlu fırınları denetledi
Vali Seymenoğlu fırınları denetledi
Vali Seymenoğlu fırınları denetledi
Vali Seymenoğlu fırınları denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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