Vali Seymenoğlu Başarılı Sporcuları Ağırladı
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Vali Seymenoğlu Başarılı Sporcuları Ağırladı

Vali Seymenoğlu Başarılı Sporcuları Ağırladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Ispartalı sporcular Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun 9- 12 Ağustos 2021 tarihleri arasında Gaziantep ilinde düzenlediği Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'ndan madalyalarla döndüler.

Ispartalı sporcular Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun 9- 12 Ağustos 2021 tarihleri arasında Gaziantep ilinde düzenlediği Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'ndan madalyalarla döndüler. Vali Ömer Seymenoğlu başarılı sporcularla bir araya gelerek sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Buluşmada Türkiye Yüzme Şampiyonası'ndan sporcuların toplam 12 madalyayla dönmelerinin başta kendisi olmak üzere tüm Isparta'yı gururlandırdığını ifade eden Vali Seymenoğlu engelli sporculara her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyleyerek "Buradan Isparta'nın spor sevdalısı olan işadamlarına da seslenmek istiyorum. Yani bunu sadece belediyelere, özel idarelere kamu kurum ve kuruluşlarına bırakmamak lazım. Spor dostu olan, spora gönül veren, geçmişte sporla iştigal etmiş, spor geçmişi olan hayırsever işadamlarımıza da sporu desteklemeleri için bir çağrıda bulunuyorum. Sporun her dalına destek olunması lazım ki Isparta'daki gençlerimizi daha hızlı ve daha verimli bir şekilde sporla, spor müsabakalarıyla buluşturabilelim. Sporcularımızın il dışındaki müsabakalara katılmaları için mali destek gerekiyor. Bunu mutlaka hep beraber sağlayabilmemiz lazım. Kamu imkanların elbette kullanabildiğimiz ölçüde kullanıyoruz, destek veriyoruz ama biraz da sanki özel sektörden sporu tanıyan sporcuları teşvik etmek gibi niyeti olan girişimcilerimizin, yatırımcılarımızın da bu alana bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Ardından sporcularla ve antrenörlerle uzun uzun sohbet eden Vali Seymenoğlu sporculara hediyelerini takdim ederek fotoğraf çektirdi.

Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda; Yılmaz Kırıt 100m Kurbağalamada Türkiye Şampiyonu, Ümit Kayadaş 200m serbest stilde Türkiye İkincisi, Ülkü Aktaş 100m kurbağalamada Türkiye İkincisi, Eren Burak Çancı 100 m kurbağalamada Türkiye Beşincisi, İlker Çakır 100m serbest stilde Türkiye Altıncısı, Yunus Emre Özer ise 100m sırtüstü stilde Türkiye Altıncısı olarak büyük bir başarıya imza attılar.

Kaynak: Habermetre

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