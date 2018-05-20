Vali Seyfettin Azizoğlu: "Şampiyonları Tebrik Ediyorum"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u elde ettiği önemli başarısından dolayı tebrik eden Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, geçen yıl 1. Lig'e çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un bu yılda Süper Lig'e çıkarak tüm Erzurumlulara büyük bir mutluluk yaşattığını söyledi.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un hedefine play-off sonunda ulaştığını bildiren Azizoğlu, yayımladığı mesajda,"BB Erzurumspor, rakibi Gazişehir Gaziantep'i Süper Toto 1. Lig Play-off final maçında penaltılarda 5-4 yenerek 7'den 70'e hepimizi sevince boğdu." ifadesini kullandı.

Vali Seyfettin Azizoğlu, elde edilen başarıda büyük payın kar, soğuk, yağmur ve çamur demeden mücadele eden futbolcular başta olmak üzere teknik kadro ve yönetimin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Erzurumspor, iki sezon önce 3. Lig'de geçtiğimiz yıl 2. Lig'de bu yılda 1. Lig'de sadece çok önemli bir başarı elde etmekle kalmamış, yıllardan beri başarıya susamış taraftarını da sevince boğmuştur. Bölgesinin hiç şüphesiz en büyük ve merkezi şehri olan Erzurum, futbolda özlemini duyduğu yere emin adımlarla ulaşmıştır."

"Tüm arzumuz, önümüzdeki yıl Süper Lig'de de tıpkı 1. ve 2. Lig'de olduğu gibi önemli başarılar elde etmektir" diyen Vali Azizoğlu," Bu vesileyle bize bu sevinci, onuru ve mutluluğu yaşatanlara, Erzurumspor'un onursal başkanı Mehmet Sekmen'in şahsında tüm Erzurumlulara teşekkür ediyor, bu ve benzeri başarıların sürekli olması dileği ile selam ve muhabbetlerimi sunuyorum." diye görüşlerini belirtti. - ERZURUM