Vali Şentürk, Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu Vali Bilal Şentürk, Türk Kızılay tarafından başlatılan vekaletle kurban kesim kampanyasına, kızının adına kurban bağışında bulundu.

Vali Bilal Şentürk, Türk Kızılay tarafından başlatılan vekaletle kurban kesim kampanyasına, kızının adına kurban bağışında bulundu.

Vali Şentürk, Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Mefail Ateş'i makamında kabulünde, Türk Kızılay'ın dünya genelinde yardıma muhtaç insanlara el uzattığını ifade etti.

Türk Kızılay'ın dünyanın en başarılı yardım kuruluşlarından olduğunu belirten Şentürk, şunları söyledi:

"Kurban Bayramı münasebetiyle ülkemizdeki vatandaşlarımıza ve yurt dışındaki muhtaç insanlara yönelik düzenlenen kampanya çerçevesinde vekaletle kurban kesimi kapsamında kızımın adına bağışta bulunmak istedim. Vatandaşlarımızın da gerçekleştirilen bu kampanyaya gerekli desteği vereceklerine inanıyorum ve kampanyanın hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA