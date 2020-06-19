Vali Şentürk'ten Söğüt-Eskişehir kara yolunda inceleme
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Vali Şentürk'ten Söğüt-Eskişehir kara yolunda inceleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Söğüt-Eskişehir kara yolunda incelemelerde bulundu.

Vali Şentürk'ten Söğüt-Eskişehir kara yolunda inceleme
19.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:48

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Söğüt-Eskişehir kara yolunda incelemelerde bulundu.

Şentürk, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Belediye Başkanı İsmet Sever ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile yaptığı incelemede, yolda genişletme ve asfaltlama çalışmalarını yürüten yüklenici firmanın şantiyesinde yetkililerden bilgi aldı.

Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı ziyaretçilerin Ertuğrul Gazi ve Dursun Fakıh türbeleri ile tarihi mekanları ziyaret etmek amacıyla kullandığı yolda çalışan işçilerle sohbet eden Şentürk, daha sonra Söğüt ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikayı gezdi.

Vali Şentürk, Bayırköy belde Belediyesi tarafından BEBKA 2020 SOGEP çağrısına sunulan "Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi Köyü Projesi" hakkında Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve BEBKA Bilecik Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Banuçiçek Güngördü ile saha incelemesi yaptı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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