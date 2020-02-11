Vali Şentürk'ten Osmaneli OSB ve tarihi konaklarda inceleme

11.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:39

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) ve tarihi Osmaneli konaklarında incelemede bulundu.



Vali Şentürk, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Genel Meclisi üyeleri ile birlikte OSB'den talepte bulunan sanayi kuruluşlarının yatırım yapacağı arazilerde incelemede bulunarak bilgi aldı. Kırsal kesimde tarımsal üretimin artırılması ve üretilen ürünlerin pazarlanabileceği "köylü pazarı" oluşturulması planlanan İstanbul ve İznik karayolları üzerindeki alanda da incelemelerde bulunan Vali Şentürk, Bilecik'in tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi.



Osmanlı Devletinin temellerinin atıldığı bölgelerden olan ve hemen hemen her köşesinde o döneme ait izler taşıyan tarihi konakların turizme kazandırılması amacıyla belediye tarafından restorasyonu yaptırılan konakları gezen ve Belediye Başkanı Şahin'den bilgi alan Vali Şentürk, kısa sürede hizmete sunulacak konakların tarihi ve kültürü yaşatacağını kaydetti.



24 derslikli Balaban İlköğretim Okulunda devam eden inşaatta incelemenin ardından Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezindeki "Lefke bezi" dokuma atölyesini ziyaret eden ve usta öğretici Gülay Durak'dan bilgi alan Vali Şentürk, kursiyerlerle sohbet ederek, Lefke bezinin Bilecik'in turizmine büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA