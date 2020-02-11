Vali Şentürk'ten Osmaneli OSB ve tarihi konaklarda inceleme

11.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:24

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile tarihi konaklarda incelemelerde bulundu.

Şentürk, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin ve İl Genel Meclisi üyeleri ile OSB'den talepte bulunan sanayi kuruluşlarının yatırım yapacağı arazilerde incelemede bulunarak bilgi aldı.

Kırsal kesimde tarımsal üretimin artırılması ve üretilen ürünlerin pazarlanabileceği "köylü pazarı" oluşturulması planlanan İstanbul ve İznik kara yollarındaki alanı da gezen Şentürk, Bilecik'in tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi.

Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı bölgelerden olan ve hemen hemen her köşesinde o döneme ait izler taşıyan tarihi konakların turizme kazandırılması amacıyla belediye tarafından restore ettirilen konakları gezen ve Belediye Başkanı Şahin'den bilgi alan Şentürk, kısa sürede hizmete sunulacak konakların tarihi ve kültürü yaşatacağını anlattı.

24 derslikli Balaban İlkokulunda devam eden inşaattaki incelemenin ardından Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezindeki "Lefke bezi" dokuma atölyesini ziyaret eden ve usta öğretici Gülay Durak'dan bilgi alan Şentürk, kursiyerlerle sohbet ederek, Lefke bezinin Bilecik'in turizmine büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Kaynak: AA