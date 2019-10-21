Vali Şentürk'ten Mesleki Eğitim Merkezi'nde inceleme

21.10.2019 12:49

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Mesleki Eğitim Merkezinde incelemede bulundu.



Vali Şentürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ile birlikte Mesleki Eğitim Merkezinde incelemede bulundu.



Merkezde, usta öğreticiler tarafından öğrencilere, mesleğin inceliklerinin detaylarına kadar öğretildiğini ve hayata hazırladıklarını ifade eden Vali Şentürk, "Öğrencilerimiz, burada öğrendikleriyle mesleği 'Altın bileziğe' dönüştürüyorlar. Açıktan eğitime devam ederek, lise diploması da almış olacaklar. Yeni uygulamayla lise mezunu da olmuş olacaklar. Kendilerini geliştirmeleri söz konusu olacak. Merkezimiz farklı branşlarda çalışmalarını yürütüyor. Hem örgün, hem yaygın eğitim boyutuyla, hem de mesleki eğitim boyutuyla da meslek edinmek isteyen gençlerimizi daha iyi noktalara taşıyacağız. Gençlerimizi meslek eğitim merkezine gelmeye ve altın bilezik sayılabilecek bir meslek sahibi olmaya davet ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA