Vali Şentürk'ten Köy Ziyareti

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Boztepe ilçesine bağlı Çiğdeli köyünde incelemelerde bulundu.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiğdeli köy konağında gerçekleşen ziyarette Şentürk, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.



Geçimini hayvancılık ve tarımdan sağlayan üreticilere devletin önemli destekler verdiğini vurgulayan Şentürk, şunları kaydetti:



"Köylere götürülen hizmetler önümüzdeki sezon da tüm hızıyla devam edecek. Yatırımların da zamanında tamamlanarak hizmete sunulmasını önemsiyoruz. İlçelerimizi ve köylerimizi sık sık ziyaret ederek yatırımları yerinde görüyor, köyde yaşayan vatandaşlarımız ve muhtarlarımızdan bilgiler alıyoruz. Son yapılan yatırım ve hizmetler ile köylerimizle ilçe ve şehir merkezi arasında ulaşımı kolaylaştırıyoruz. Köylerimizin de ilçelerden farkı kalmadı, yaşam standartları her geçen gün yükseliyor."



Şentürk'e ziyarette, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Ekemen, Boztepe Kaymakam Vekili Kaya Çelik ve ilçe yöneticileri de eşlik etti.