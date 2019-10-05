Vali Şentürk'ten iş dünyasına ziyaret

05.10.2019 13:59

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kentte mermer ve seramik sektöründe faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret etti.



Vali Şentürk, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ile birlikte ilk olarak doğal taş sektöründe mermer, granit ve mozaik taşlarını kapsayan ürün yelpazesi ile üretim yapan fabrikaları ziyaret etti. Fabrikalar Üretim Direktörü Nurtaç Akgöz ve Fabrika Müdürü İbrahim Kaya'dan üretim hakkında bilgi alan ve üretim tesislerini gezen Vali Şentürk daha sonra seramik üretimi yapan seramik fabrikasına geçti. Fabrikanın Yönetim Kurulu üyeleri Nevrettin Şenyayla ve Cengiz Erdinç'den üretim kapasitesi ve yatırımlar hakkında bilgi alan Vali Şentürk, sanayi kuruluşlarının istihdamın yanı sıra ekonomiye de büyük katkıda bulunduğunu söyledi.



Ülkenin ve ilin kalkınması ve gelişmesi için elini taşın altına koyan iş adamlarına teşekkür eden Vali Şentürk, "İlimiz üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan ve ülke ekonomisinin gelişmesine büyük katkıda bulunan önemli bir sanayi kenti. Seramik ve mermer bakımından önemli bir konumda. Önemli bir madencilik merkezi olan ilimizde çok sayıda mermer sahası bulunmaktadır. İstihdam sağlayan ve üretim yapan sanayici ve iş adamlarıyla tanışmak amacıyla, farklı sektördeki sanayi kuruluşlarını da ziyaretler gerçekleştireceğim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA