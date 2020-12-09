Vali Şentürk'ten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bayrakçı'ya ziyaret
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Vali Şentürk'ten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bayrakçı'ya ziyaret

09.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:47
Vali Şentürk'ten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bayrakçı'ya ziyaret

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, geçtiğimiz günlerde Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan Seda Bayrakçı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, geçtiğimiz günlerde Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan Seda Bayrakçı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

2007 yılından bu yana Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini yürüten Halis Nalbant İçişleri Bakanlığınca görevinden alınırken, yerine Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Seda Bayrakçı atanmıştı. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Seda Bayrakçı'yı makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 11:52:24. #1.14#
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