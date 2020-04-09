Vali Şentürk'ten huzurevi sakinlerine görüntülü moral telefonu
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Necati Şentürk, Koronavirüs, Bilecik

Vali Şentürk'ten huzurevi sakinlerine görüntülü moral telefonu

Vali Şentürk'ten huzurevi sakinlerine görüntülü moral telefonu Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Sizleri Allah'a ve görevlilerimize emanet ettik, dualarınızı eksik etmeyin" Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yeni tip Korona virüs Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde dışarı çıkamayan...

09.04.2020 20:17 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:18
Vali Şentürk'ten huzurevi sakinlerine görüntülü moral telefonu

Vali Şentürk'ten huzurevi sakinlerine görüntülü moral telefonu

Bilecik Valisi Bilal Şentürk;

"Sizleri Allah'a ve görevlilerimize emanet ettik, dualarınızı eksik etmeyin"

BİLECİK - Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yeni tip Korona virüs Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde dışarı çıkamayan 65 yaş üstü huzurevi sakinlerine görüntülü arayarak herkese moral verdi.

İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olduğu için ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilmesiyle huzurevinden çıkamayan yaşlılarla görüntülü görüşerek, hal hatırlarını sorduğunu ve moral verdiğini anlatan Vali Şentürk, görüntülü görüşmede yaşlılara şöyle seslendi;

"Sizleri korumak adına dışarı çıkartmıyoruz. Seslerinizi duyduk daha mutlu olduk. Sizin sağlığınız bizim için önemli, başımızın tacısınız. Sizleri yerinizde ziyaret edemiyoruz ama teknolojik olarak ulaşabiliyoruz ve görüşebiliyoruz sağlığınıza, kendinize dikkat edin. İnşallah bu sıkıntıyı hep beraber bertaraf edeceğiz. Sizlerde orada kalarak bizlere yardımcı olacaksınız. Sosyal mesafeye dikkat ediniz. Sizleri Allah'a ve görevlilerimize emanet ettik. Dualarınızı eksik etmeyin. Bu zor zamanı hepimiz fedakarlık yaparak el birliği içerisinde atlatacağız."

Telefon görüşmesi sırasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hatice Dost'ta Vali Şentürk'e eşlik etti.

Vali Şentürk'ten huzurevi sakinlerine görüntülü moral telefonu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Vali Şentürk'ten huzurevi sakinlerine görüntülü moral telefonu
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