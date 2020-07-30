Vali Şentürk'ten ceza uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Şentürk'ten ceza uyarısı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Covid-19 tedbirlerine uymayanlar hakkında cezai işlem uygulayacaklarını vurgulayarak, "Biz ceza yazmak istemiyoruz.

Vali Şentürk'ten ceza uyarısı
30.07.2020 11:50 | Son Güncelleme: 30.07.2020 12:34

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Covid-19 tedbirlerine uymayanlar hakkında cezai işlem uygulayacaklarını vurgulayarak, "Biz ceza yazmak istemiyoruz. Uyarılarımıza rağmen tedbir almayan işletmelere gerekleri işlemleri yapacağız" dedi.

Bilecik İl İdare Şube Başkanları Toplantısı İl Özel İdaresi toplantı salonunda Vali Bilal Şentürk, başkanlığında yapıldı. Vali Şentürk, İl İdare Şube Başkanları toplantısında, dünyada yaşanan korona virüs tehdidinin henüz geçmediğini, Covid-19 pandemisine karşı oluşturulan "yeni normaller" çerçevesinde Kurban kesiminde ve bayramlaşmalarda tedbiri elden bırakmadan temizlik, maske ve mesafe kurallarına hassasiyetle uyulmasını istedi.

"Öncelikle kendimiz riayet edip, tedbirimizi alacağız"

Tedbirlere uymayanlar hakkında cezai işlem uygulayacaklarını vurgulayan Vali Şentürk, şunları kaydetti:

"İlimiz, Türkiye genelinde değerlendirildiğinde, Sağlık Bakanımız da zaman zaman haftalık değerlendirmelerinde en az vaka olan iller arasında olduğunu ifade ediyor. Bundan dolayı gurur duyuyoruz. Hem Bilecikli hemşerilerimize, hem bu noktada emek sarf eden tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Maske, mesafe ve temizlik hususundaki sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanlığımızın yetkililerinin hatırlatmalarına riayet etmeliyiz. Öncelikle kendimiz riayet edip, tedbirimizi alacağız. Bu konuda bilinçli davranmak zorundayız ve bu bilinci tabana kadar yaymak zorundayız. Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde denetimler devam etmektedir. Biz ceza yazmak istemiyoruz. Bu tedbirler hepimiz için gerekli. Kişi, irtibat kurduğu bir ortamda bulunduğu insanları riske atma hakkına sahip değil, kaldı ki kendisini de riske atma hakkına sahip değil. Uyarılarımıza rağmen tedbirleri dikkate almayan işletmelere gerekleri işlemleri yapacağız."

"Kamu görevlisinin devlete yakışır duruşu olmalı"

Kurumların sahada olmasını ve çalışmalarda vatandaşı da bilgilendirerek işin içerisine katılması gerektiğini belirten Vali Şentürk, "İlimizin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak mahiyette çalışmalarımızı belli bir ivmeyle beraber sürdürmemiz gerekiyor. Verimli olarak çalışmalıyız. Görev yaptığımız süreçte kendi motivasyonumuzu da üst seviyede tutmalıyız. İşimize önce kendimiz değer vereceğiz. Topluma yönelik fayda boyutu fazla olan her şey değerlidir. Kamu görevlisinin devlete yakışır duruşu olmalı. Görev ve sorumluluğumuzun nerede başlayıp nerede bittiğini bilmeliyiz. Sunduğumuz hizmetin kamu hizmeti olduğunu gözeterek yapmalıyız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Magazin
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Son Dakika: Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu Güncel
Son Dakika: Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi 3. Sayfa
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu Magazin
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Ekonomi
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu Güncel
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Eski damat ayrıldığı eşinin ailesinden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti
Eski damat ayrıldığı eşinin ailesinden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Sosyal medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Sosyal medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tartıştığı babasından kaçan genç kıza otomobil çarptı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Tartıştığı babasından kaçan genç kıza otomobil çarptı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Son Dakika: Bakan Albayrak'tan bayram öncesi peş peşe müjdeler! Birçok kalemde KDV oranları düşürüldü
Son Dakika: Bakan Albayrak'tan bayram öncesi peş peşe müjdeler! Birçok kalemde KDV oranları düşürüldü
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, ilk imzayı N'Sakala'ya attırdı
Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, ilk imzayı N'Sakala'ya attırdı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Beyonce Ali Sunal Şeyma Subaşı
Spor Mehmet Topal Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Daha Fazla Bursa Bodrum Bayram Beşiktaş
Şu an buradasınız: Vali Şentürk'ten ceza uyarısı - Bilecik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 01:01:32. #1.15#
title