Vali Şentürk'ten Bozüyük'te inceleme ve ziyaret

Vali Bilal Şentürk, Bozüyük'ta inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Şentürk, İlçe Kaymakamı Hasan Yaman ile bin 500 kişi seyirci kapasiteli Spor Salonundaki incelemenin ardından Bozüyük Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Dernek Başkanı İsmail Topal, yönetim kurulu üyeleri, gazi ve şehit aileleriyle bir süre sohbet eden Şentürk, şehitlik ve gazilik kavramanın iyi bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Vatan topraklarının bunu ziyadesiyle tecrübe ettiğini belirten Şentürk, şunları kaydetti:

"Bu toprakların vatan edinilmesinde de, vatan olarak korunmasında da şehitler verdik. Ülkenin neresine gidersek gidelim şehitlik görebiliyoruz. Şehidin babası, annesi ve eşi olmak veya gazi olabilmek herkese nasip olmaz. Yüreklere acı bırakan tarafları da var. Ama manevi anlamda da inancımız gereği taşıdığı çok önemli anlamları da var. Bu anlamları idrak edenler olursa, bu vatanı koruma noktasında bir gayret ortaya koyarız. Vatan için kendini feda edebilecek bireyleri varsa, bu vatan vatandır."

Daha sonra inşaatı devam eden Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Yeni Mahalle Ortaokulunda incelemede bulunarak, ilgililerden bilgi alan Şentürk, inşaatta çalışan işçilerle çay içip, sohbet etti.

Yaman ve Bozüyük 4 Eylül Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Özlem Türk ile tedavi gören hastaları ziyaret eden Şentürk, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Çalışmaları devam eden Lojistik Merkez ve Organize Sanayi Bölgesini de (OSB) gezen Şentürk, ilgililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA